Зйомки другого сезону "Відьмака" припинялися вже кілька разів. Пов'язано це з пандемією коронавірусу.
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Про це повідомляє popcornnews.
А потім біда наздогнала і головного актора Генрі Кавілла. Під час зйомок він травмував ногу. Зараз він відчуває себе набагато краще і навіть повернувся до роботи над фільмом.
Раніше передбачалося, що другий сезон вийде в кінці літа. Але швидше за все прем'єру перенесуть на осінь.
Нагадаємо, що перший сезон "Відьмака" представив глядачам адаптацію оповідань Анджея Сапковського, і шоу одразу заручилося підтримкою тих, хто давно знайомий з творчістю письменника. Шоураннер проекту пообіцяла глядачам ще більше фантастики і нових героїв, які зіграють ключову роль.
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