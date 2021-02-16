У другому сезоні серіалу "Відьмак" покажуть батьків Циріли.
Читайте такожРеліз "Відьмака-2" можуть перенестиПро це пише popcornnews.ru з посиланням на Redanian Intelligence.
Так, кілька героїв першого сезону повернуться в епізодах-флешбеках про Цинтру.
Серед них будуть батьки Циріли - виконавців цих ролей помітили на знімальному майданчику.
Барт Едвардс і Гая Мондадорі працювали з режисером Едвардом Базалгеттом, який заявлений постановником п'ятого і восьмого епізодів другого сезону серіалу.
Серіал "Відьмак": що відомо
- Американо-польський фентезійний телесеріал, знятий за мотивами однойменної серії романів Анджея Сапковського.
- Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 20 грудня 2019 року.
- 13 листопада 2019 року офіційно анонсували другий сезон, який планується в 2021 році.
- Роль головного персонажа виконав Генрі Кавілл.
Сюжет. Відьмак Геральт з Рівії, мутант і вбивця чудовиськ, щосили намагається знайти своє місце в світі, де люди часто виявляються набагато гірше монстрів. Однак коли доля зводить Геральта з могутньою чарівницею Йенніфер і юною принцесою Ціріллою з Цинтри, що зберігає похмурий секрет, Відьмак виявляється втягнутий в жорстоке протистояння.
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