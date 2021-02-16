Кілька героїв першого сезону повернуться в епізодах-флешбеках про Цинтру.

У другому сезоні серіалу "Відьмак" покажуть батьків Циріли.

Читайте такожРеліз "Відьмака-2" можуть перенестиПро це пише popcornnews.ru з посиланням на Redanian Intelligence.

Так, кілька героїв першого сезону повернуться в епізодах-флешбеках про Цинтру.

Серед них будуть батьки Циріли - виконавців цих ролей помітили на знімальному майданчику.

Барт Едвардс і Гая Мондадорі працювали з режисером Едвардом Базалгеттом, який заявлений постановником п'ятого і восьмого епізодів другого сезону серіалу.

Серіал "Відьмак": що відомо

Американо-польський фентезійний телесеріал, знятий за мотивами однойменної серії романів Анджея Сапковського.

Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 20 грудня 2019 року.

13 листопада 2019 року офіційно анонсували другий сезон, який планується в 2021 році.

Роль головного персонажа виконав Генрі Кавілл.

Сюжет. Відьмак Геральт з Рівії, мутант і вбивця чудовиськ, щосили намагається знайти своє місце в світі, де люди часто виявляються набагато гірше монстрів. Однак коли доля зводить Геральта з могутньою чарівницею Йенніфер і юною принцесою Ціріллою з Цинтри, що зберігає похмурий секрет, Відьмак виявляється втягнутий в жорстоке протистояння.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН