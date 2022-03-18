Сергій Лозниця неодноразово підкреслював, що вважає себе космополітом, "людиною світу"

Режисера Сергія Лозницю виключили з Української кіноакадемії. Він брав участь у кінофестивалях російського кіно.

Про це повідомляє прес-служба організація.

"Рішенням Правління та Наглядової Ради Української кіноакадемії Сергій Лозниця виключений зі складу Української кіноакадемії", - йдеться в повідомленні.

У Кіноакадемії зазначили, що кожен українець зараз є послом країни і їх позиція повинна бути чіткою і однозначною.

"Режисер Сергій Лозниця неодноразово підкреслював, що вважає себе космополітом, "людиною світу". Однак зараз, коли Україна щосили відстоює свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця має бути його національна ідентичність. І тут не може бути ніяких компромісів або півтонів", - пояснили організації.

Повідомляється, що фільми Лозниці включили в програму кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під назвою "від Львова до Уралу", що це неприпустимо "під час кривавої повномасштабної війни, яку розв'язала Росія".

"Ми звертаємося до світової спільноти з проханням не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери", - підсумували в Кіноакадемії.

Як раніше повідомляв УНІАН, відомий російсько-Казахський режисер Тимур Бекмамбетов заявив, що у нього серце розривається, коли він дивиться на те, що зараз відбувається в Україні.

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