Американський режисер Роберт Вайд, який став широко відомий завдяки мему "Directed by Robert B. Weide", знову підтримав Україну, яка вимушено протистояти російським окупантам.

"Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні", - написав Вайд у своєму Twitter.

Цікаво, що свій твіт режисер написав українською, супроводивши його знаменитим мемом "Directed by Robert B. Weide".

Зазначимо, мем із титрами "Directed by Robert B. Weide" зазвичай вставляють у відео, які закінчуються несподіваним і комічним чином. Мем являє собою ролик, в якому на чорному тлі йдуть титри з перерахуванням творців американського серіалу Curb your enthusiasm ("Вгамуй свій ентузіазм"), режисером якого був Robert B. Weide і який зазвичай закінчувався комічними неочікуваними ситуаціями. Першим йде напис: "Directed by Robert B. Weide". Також важливою в цьому уривку є музика, яка характерна для старих комедій. Мелодію написав композитор Лучіано Мікеліні, вона називається "Жвавість" (Frolic).

Нагадаємо, Роберт Вайд активно підтримує Україну з самого початку російського військового вторгнення на її територію. Вперше слова підтримки нашій країні він опублікував ще 22 лютого, та поділився кількома фото, які він зробив під час відвідин України в минулому.

Хто такий Роберт Вайд

Робер Вайд - американський сценарист, продюсер і режисер. Став популярним після роботи над багатьма документальними фільмами і серіалом "Угамуй свій запал".

Також він отримав прайм-тайм премії "Еммі" і був нагороджений премією Гільдії режисерів Америки.

