Режисер назвав війну в Україні монументальним лихом.

Відомий російсько-казахський режисер Тимур Бекмамбетов заявив, що у нього серце розривається, коли він дивиться на те, що зараз відбувається в Україні.

У коментарі DEADLINE він розповів, що багато разів бував в Україні, особливо в Чернігові та Херсоні.

"Це світ, в якому ми жили, і боляче бачити, як він розвалився за одну ніч", - сказав він.

Також він додав, що зараз працює над документальним фільмом DWW1 про цифровий бік війни в Україні. За допомогою цього фільму він хоче провести певну паралель з "Втечею з Афганістану".

"Це викликає так багато паралелей з тим, що відбувається зараз - не тільки з точки зору самої військової кампанії, але і того, як офіційні особи вводять громадськість в оману щодо війни. Різниця тільки в одному: на цей раз ран більше, тому що люди отримують їх не тільки на реальному полі бою, але і в цифровому просторі. Бойові дії розгортаються на екранах наших пристроїв, роблячи нас то вольовими, то мимовільними учасниками або співучасниками, які знищують те, чого не можуть досягти снаряди і ракети", - додав режисер.

Також він погодився з позицією світової кіноспільноти заборонити показ російських фільмів на різних фестивалях. Крім того, за його словами, багато проектів РФ будуть припинені.

"Можливо, зараз не найкращий час для фестивалів в цілому: поки в Україні ллється кров, європейські фестивальні криваво-червоні килими набувають зловісного змісту", - підсумував режисер.

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