За сюжетом, зірки шоу-бізнесу Оля Малякова і Фома Михайловський є непримиренними суперниками на сцені. Несподіваним чином опинившись в тілах одне одного, вони намагаються повернути свої життя.

У мережі з’явився перший тизер нової комедії про обмін тілами «Зірки за обміном», головні ролі в якій виконали Оля Полякова та Дзідзьо. Відео присвячене зимовим святам, адже й сам проєкт є новорічним кінофільмом.

За сюжетом, зірки шоу-бізнесу Оля Малякова і Фома Михайловський є непримиренними суперниками на сцені. Несподіваним чином опинившись в тілах одне одного, вони намагаються повернути свої життя, але заради досягнення мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента. А ще – на особистому досвіді зрозуміти, що гендерні стереотипи – це просто міфи.

Прем’єра комедії запланована на 2021 рік. Виробники фільму планували прем’єру вже цього грудня, проте епідеміологічна ситуація змусила перенести реліз фільму на наступний рік.

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Продюсер Михайло Ясинський коментує: «Надзвичайно прикро, проте ми вимушені були перенести прем’єру «Зірок за обміном» на наступний рік. Це рішення далося нам дуже важко, адже ми до останнього сподівалися на краще. Але карантинні обмеження та локдаун, що нас очікує, не дозволять глядачам повністю насолодитися стрічкою. А вона дійсно того варта: це добра та кумедна новорічна комедія, що подарує кожному святковий настрій – як наші улюблені різдвяні фільми. Отже, наступного року ми усі з задоволенням підемо до кінотеатрів разом та подивимося класний фільм!».

Зйомки сімейної комедії були завершені ще влітку, і тоді ж була запланована майбутня дата релізу. Продюсер Єгор Олесов додає: «Перенесення прем’єри на наступний рік дуже засмучує, проте це вимушений крок. Ми прагнемо, щоби якомога більше глядачів побачило цю чудову комедію. Ми знаємо, що на неї вже дуже чекають, і водночас розуміємо, що багато співвітчизників зараз побоюються приходити в кінотеатри. Тому тримаємо дистанцію, зберігаємо спокій та чекаємо! А що реліз «Зірок за обміном» дочекатися варто, доводить яскравий тизер, який ми випускаємо під час цих новорічних свят».

Раніше було опубліковано смішні та невдалі дублі зі зйомок "Відьмака".

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Автор: УНІАН