Фільм знятий на основі однойменного бродвейського мюзикла, що є адаптацією класичної п'єси Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта".

Вийшов новий трейлер фільму "Вестсайдська історія" (West Side Story) від режисера Стівена Спілберґа, прем'єра якого запланована на грудень 2021 року.

Як повідомляє Kinomania Film Distribution, стрічка розповідає класичну історію суперництва та юнацького кохання в Нью-Йорку та є адаптацією однойменного бродвеського мюзикла 1957 року. Лауреат премії "Оскар" Стівен Спілберґ ("Парк юрського періоду", "Першому гравцю приготуватися", "Секретне досьє") зняв цей фільм за сценарієм Тоні Кушнера ("Мюнхен", "Лінкольн"), лауреата Пулітцерівської премії та "Тоні".

Головні ролі у фільмі виконали Енсел Елґорт ("Дивергент", "На драйві"), а також Рейчел Зеґлер, Аріана ДеБос, Девід Альварез, Майк Фейст та інші.

Що відомо про мюзикл "Вестсайдська історія"

Американський мюзикл "Вестсайдська історія" Артура Лорентса вперше показали на сцені у 1957 році. Він являє собою адаптацію класичної п'єси Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта".

Читайте такожСтівен Спілберг буде співпрацювати з NetflixВ центрі сюжету – молоді люди Тоні та Марія. Вони закохуються один в одного, незважаючи на те, що походять з двох ворожих вуличних банд – нащадків білих емігрантів "Ракет" і пуерториканців "Акул".

Фільм 2021 року стане вже другою екранізацією "Вестсайдської історії". Перша кіноадаптація мюзиклу вийшла у 1961 році та була удостоєна 10 премій "Оскар" (всього номінацій було 11).

Мюзикл "Вестсайдська історія" часто ставиться в навчальних закладах, регіональних театрах і навіть оперних театрах світового масштабу.

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Автор: Марина Григоренко