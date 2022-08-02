З 3 по 13 серпня кінострічку представлять на міжнародному кінофестивалі в Швейцарії.

З'явився трейлер соціальної драми "Як там Катя?" українського виробництва. Кінострічку режисера Христини Тінькевич покажуть на міжнародному кінофестивалі в Швейцарії. Захід пройде з 3 по 13 серпня цього року.

Повнометражний фільм розповідає про лікаря швидкої допомоги і матір-одиначку Ганну, яка шукає справедливості в цьому недосконалому світі. Головна роль дісталася актрисі Анастасії Карпенко.

Кінострічку створили за підтримки Державного агентства України з кіно.

Відзначимо, продюсерами "Як там Катя?" виступили Ольга Матат і Влад Дудко. Оператор-постановник-Влад Воронін. Художник-постановник-Влад Дудко. Звукорежисер-Сергій Степанський.

Нагадаємо, вийшов трейлер українського військового екшну "Снайпер. Білий Ворон". В український прокат фільм вийде до Дня Незалежності 24 серпня 2022 року.

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