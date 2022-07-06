Стрічка створена за підтримки Держкіно України та Українського інституту.

На цьогорічному кінофестивалі в Локарно (Швейцарія), який пройде з 3 по 13 серпня, світові представлять українську стрічку "Як там Катя?". Це історія про лікарку швидкої допомоги Анну, яка шукає справедливості у цьому недосконалому світі.

Про прем’єру повідомляє Telegram-канал "Новини українського кіно".

Зазначається, що драматична стрічка представлена у "Конкурсі кінематографістів сьогодення" (Concorso Cineasti del presente). Загалом за перемогу у цій номінації змагатимуться фільми з 15-ти країн.

Ідея створення соціальної драми "Як там Катя?" виникла Крістіни Тинькевич з короткометражного фільму Solatium, в якому режисерка також досліджувала тему людського горя та помсти, яку воно тягне за собою.

Продюсерами стрічки виступили Ольга Матат та Влад Дудко. Оператор-постановник — Влад Воронін. Художник-постановник – Влад Дудко. Звукорежисер – Сергій Степанський.

Над сценарієм разом з режисеркою працювали Сергій Касторних, Юлія Гончар та Наталія Блок. Головну роль у фільмі виконала Анастасія Карпенко, відома за роллю у телесеріалі "Лікар Ковальчук".

Нагадаємо, фільм Олега Сенцова "Носоріг" переміг на кінофестивалі в Польщі.

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