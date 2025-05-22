Прем'єра серіалу відбудеться 1 серпня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ показав трейлер історичного мінісеріалу "Вождь війни" (Chief of War), творцем якого виступив голлівудський актор Джейсон Момоа ("Minecraft: Фільм", "Форсаж Х", франшиза "Аквамен", серіал "Гра престолів").

Події серіалу розгортаються на рубежі 18 століття, коли чотири головні королівства Гавайських островів перебували у стані війни. В центрі сюжету – корінний гаваєць Ка'яна, шляхетний воїн, який протягом тривалого часу подорожував за межами островів. Коли він нарешті повернувся додому, то вступив у криваву війну, участь у якій згодом зробила його "найвідомішим гавайцем у світі".

Серіал заснований на реальних подіях – головні персонажі, включно з Ка'яною, першим королем Гаваїв Камегамегою I та його улюбленою дружиною Каахуману, є шанованими на островах історичними постатями.

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Сам Момоа, який виріс на Гавайях і чий батько є корінним гавайцем, також зіграв головну роль у цьому серіалі, яким він хоче вшанувати пам'ять своїх предків. Він особисто зняв щонайменше один епізод шоу – фінальний.

Також у серіалі зіграли Темуера Моррісон ("Зоряні війни: Атака клонів", франшиза "Аквамен"), Люсіан Б'юкенен (серіал "Нічний агент") та Кліфф Кертіс ("Форсаж: Гоббс та Шоу", "Доктор Сон", франшиза "Аватар").

Прем'єра шоу відбудеться 1 серпня 2025 року. Він налічуватиме дев'ять епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно.

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