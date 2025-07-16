Раніше актори вже знімалися в попередньому фільмі режисера – "Носферату".

Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп знову возз'єднаються з режисером Робертом Еггерсом у його наступному фільмі "Перевертень" (Werwulf).

Про це першим повідомили Nexus Point News з посиланням на власні джерела, пізніше цю інформацію підтвердили й інші впливові голлівудські ЗМІ.

"Вервольф" описується як фільм жахів про перевертнів, дія якого розгортається в Англії XIII століття, і в ньому будуть присутні діалоги давньоанглійською мовою.

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Фільм було вперше анонсовано в січні 2025 року, відразу після виходу останнього фільму Еггерса "Носферату". Еггерс написав сценарій до "Перевертня" спільно з постійним співавтором Сьоном Сігурдссоном ("Варяг") і з ним же буде його продюсувати. Дистрибуцією фільму займатиметься компанія Focus Features.

Джерела Nexus Point News повідомляють, що Тейлор-Джонсон зіграє головного перевертня, а Депп – його дружину. За повідомленнями, сценарій містить елементи чаклунства і вважається одним із найкривавіших проектів Еггерса на сьогодні. Очікується, що зйомки почнуться у вересні цього року.

Роберт Еггерс дебютував як режисер 2025 року з фольк-горором "Відьма" з Анею Тейлор-Джой у головній ролі. Пізніше він випустив ще три самобутні фільми жахів – "Маяк" (2019) з Робертом Паттінсоном і Віллемом Дефо, "Варяг" (2022) з Олександром Скарсгардом і Анею Тейлор-Джой, "Носферату" (2024) з Біллом Скарсгардом, Лілі-Роуз Депп і Ніколасом Голтом. Також Еггерс зараз працює над продовженням "Лабіринту" (1986) і екранізацією "Різдвяної пісні", в якій роль Ебенезера Скруджа може виконати Віллем Дефо.

Аарон Тейлор-Джонсон нещодавно зіграв головну роль у фільмі Денні Бойла "28 років потому", а до цього – у фільмі Еггерса "Носферату" він виконав роль власника суднобудівної компанії та друга головних героїв Фрідріха Гардінга. Також він відомий за ролями у фільмах "Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Годзілла", "Швидкісний поїзд" і "Крейвен-мисливець".

Лілі-Роуз Депп, дочка зіркових батьків Джонні Деппа і Ванесси Параді, при цьому зіграла головну роль Еллен Гаттер у фільмі Еггерса "Носферату". Крім того, вона відома за ролями в скандальному серіалі "Ідол", а також фільмах "Король", "Трафік" і "Покоління Вояджер".

Випуск фільму "Вервульф" заплановано на 25 грудня 2026 року.

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