Вихід фільму заплановано на 2026 рік.

Наступним фільмом американського режисера Роберта Еггерса, який буквально наприкінці 2024 року випустив готичний фільм жахів "Носферату", стане горор під назвою "Перевертень" (Werewolf).

Вихід фільму заплановано на 2026 рік, пише Variety з посиланням на власні джерела. Як і у випадку з попередніми роботами Еггерса, випуском фільму займеться кінокомпанія Focus Features.

Сценарій до фільму Еггерс напише спільно з ісландським письменником і сценаристом Сйоном – раніше вони вже разом працювали над сценарієм до фільму "Варяг". Також Сйон був співсценаристом фольк-горору "Агнець" ісландського режисера Вальдімара Йоганнссона – цей фільм отримав приз програми "Особливий погляд" за оригінальність на Каннському кінофестивалі 2021 року.

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Продюсерами фільму виступлять Кріс і Елеонора Коламбуси – перший найбільш відомий за кінофраншизами "Сам удома" і "Гаррі Поттер".

Зазначимо, наразі у фільмографії Роберта Еггерса, відомого своїм глибоким і нестандартним баченням, налічується чотири самобутні фільми жахів: "Відьма" (2015), "Маяк" (2019), "Варяг" (2022) і "Носферату" (2024).

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