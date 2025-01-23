Наступним фільмом американського режисера Роберта Еггерса, який буквально наприкінці 2024 року випустив готичний фільм жахів "Носферату", стане горор під назвою "Перевертень" (Werewolf).
Вихід фільму заплановано на 2026 рік, пише Variety з посиланням на власні джерела. Як і у випадку з попередніми роботами Еггерса, випуском фільму займеться кінокомпанія Focus Features.
Сценарій до фільму Еггерс напише спільно з ісландським письменником і сценаристом Сйоном – раніше вони вже разом працювали над сценарієм до фільму "Варяг". Також Сйон був співсценаристом фольк-горору "Агнець" ісландського режисера Вальдімара Йоганнссона – цей фільм отримав приз програми "Особливий погляд" за оригінальність на Каннському кінофестивалі 2021 року.
Продюсерами фільму виступлять Кріс і Елеонора Коламбуси – перший найбільш відомий за кінофраншизами "Сам удома" і "Гаррі Поттер".
Зазначимо, наразі у фільмографії Роберта Еггерса, відомого своїм глибоким і нестандартним баченням, налічується чотири самобутні фільми жахів: "Відьма" (2015), "Маяк" (2019), "Варяг" (2022) і "Носферату" (2024).