Букмекери назвали пісні, які мають найбільше шансів на перемогу.

У Роттердамі відбудеться пісенний конкурс "Євробачення-2021". Букмекери періодично роблять ставки на пісні, які мають найбільше шансів на перемогу.

Читайте такожСтало відомо, хто представить Росію на Євробаченні-2021 (відео)

Måneskin - Zitti e buoni

Рок-група з Італії Måneskin виступить на Євробаченні в цьому році. Група стала відома після того, як посіла друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу талантів X-Factor в 2017 році. Також група виграла музичний фестиваль в Сан-Ремо 2021 року Монескін.

Barbara Pravi - Voil à

Раніше Барбара складала пісні для багатьох відомих виконавців - Янніка Ноа, Жюлі Зенатті, Шимен Баді і Джейдена Сміта. У 2020 році виконавиця, в спів-авторстві з Ігітом, написала пісню для юної співачки Валентини "J'imagine", яка здобула перемогу на "Дитячому Євробаченні - 2020". Зараз же вона сама зважилася виступати на головному пісенному конкурсі.

The ROOP - Дискотека

Група повинна була представляти Литву з піснею On Fire на пісенному конкурсі "Євробачення 2020", який був скасований через пандемію COVID-19. Зараз вони змінили пісню і готові підкорювати весь світ. У фіналі нацвідбору група отримала 74 512 голосів і посіла перше місце як в глядацькому голосуванні, так і у виборі журі.

Annalisa - Dieci

Попри те, що дівчина закінчила факультет фізики, музика завжди жила в ній. Вона була бек-вокалісткою в багатьох групах, а потім зважилася на участь в одному з талант-шоу. Відтоді і почався зліт її кар'єри.

Roxen - Amnesia

Румунська співачка зовсім недавно почала свою музичну кар'єру. Однак вона вже потрапила в топ-10 клубних чартів Великобританії і, здається, не збирається зупинятися на досягнутому.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич