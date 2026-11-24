В український прокат стрічка вийде вже 10 грудня 2026 року.

Вийшов український трейлер документального фільму "Ти побачиш все" (You Can See Everything) від студії А24, який вже став сенсацією у західному кінопросторі.

У центрі сюжету стрічки – Елізабет Голмс, засновниця скандального технологічного стартапу Theranos, ідея якого полягала у створенні апарату, що дозволяв би проводити сотні складних аналізів лише з однієї краплини крові. Компанія залучила сотні мільйонів доларів інвестицій, вартість стартапу оцінювали в 9 мільярдів доларів, проте згодом все це виявилося мильною бульбашкою. Технологію визнали непрацюючою, а Голмс звинуватили у фальсифікації даних та шахрайстві. У 2022 році суд визнав Елізабет Голмс винною в шахрайстві та засудив до 11 років і 3 місяців ув'язнення.

Саме за кілька тижнів до початку відбуття покарання до Елізабет та її партнера Біллі Еванса приїхали скептично налаштовані режисери Нейтан Філдер (серіали "Репетиція", "Прокляття") та Ленс Оппенгейм ("Праймтайм") із командою, аби зняти цей фільм.

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Протягом 34 днів знімальна група фіксувала кожен крок Голмс. Те, що починалося як портрет загадкової злочинниці, перетворилося на трирічну подорож, де неможливо однозначно інтерпретувати події, що відбувалися.

Як зазначають критики, цією роботою студія А24 розірвала звичні шаблони документального кіно і вийшла на новий рівень провокації. "Ти побачиш все" – це фільм на межі реальності та гри, сатира на суспільство споживання та "успішного успіху", де реальні здобутки підміняються гучними фразами, це стрічка із елементами так званої "крінж-комедії", завдяки якій і став популярним Нейтан Філдер, та, навіть, історія кохання.

Під час роботи над фільмом Філдер мав намір залишитися поза камерою, проте Елізабет та її партнер Біллі неодноразово зверталися до нього під час зйомок. В підсумку ці діалоги виявилися настільки цікавими, що він поступово перетворився на повноцінного учасника свого ж фільму.

Окрім цього у стрічці з'являється Аманда Сейфрід ("Мамма Міа!", "Знедолені", "Манк", "Служниця"). У 2022 році Сейфрід вже отримала нагороду "Еммі" за втілення образу Елізабет Голмс у серіалі "Вибула". У "Ти побачиш все" вона не лише розмірковує про Голмс та знайомиться з її родиною прямо у кадрі, а й знову повертається до зображення Елізабет на екрані.

Фільм "Ти побачиш все" став беззаперечним лідером прокату серед документальних фільмів у США цього року та посів друге місце за касовими зборами серед усіх неконцертних документальних стрічок в історії американського кінопрокату. Також стрічка встановила історичний рекорд стартових зборів у Великій Британії та Ірландії, Польщі, Литві, Турції, Австралії та інних країнах світу. Загальні світові збори картини вже перетнули позначку в 102,4 мільйони доларів при виробничому бюджеті всього у 7 мільйонів. Крім того, стрічка стала першим документальним фільмом в історії, який переглянули понад один мільйон користувачів платформи Letterboxd.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 97% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" і 95% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 97 з 100 балів, а широка аудиторія – в 8,3 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат стрічка вийде вже 10 грудня 2026 року.

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