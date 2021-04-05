У березні оргкомітет Національної музичної премії YUNA провів опитування серед українських меломанів.

Метою опитування було визначити найкращий виступ на кожній із церемоній YUNA, що відбулися за останні 10 років.

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Голосування проводилися на офіційній сторінці премії YUNA у Facebook, за якою слідкує понад 20 000 підписників. У підсумку список найсильніших номерів виглядає так:

2012 Ірина Білик – Снег

2013 Скрябін – Мам

2014 Потап і Время і Стекло – Попурі

2015 The HARDKISS – Stones

2016 ALEKSEEV – Пьяное солнце

2017 The HARDKISS – Антарктида

2018 KADNAY – Відчуваю

2019 The HARDKISS – Попурі

Нагадаємо, у 2020 році через пандемію і заборону масових заходів концертна частина церемонії YUNA не проводилася.

"За десять років існування премії ми накопичили масивний архів виступів на наших церемоніях – близько 100 концертних номерів. Ми вирішили, що до ювілею буде доречно з’ясувати, які з них найбільше подобаються слухачам. Присутність у цьому списку аж трьох виступів The HARDKISS мене не дивує – у них завжди була активна фан-база, саме цим пояснюються їхні перемоги в опитуванні", – коментує Павло Шилько, співзасновник та генпродюсер YUNA.

10-та церемонія Національної музичної премії YUNA відбудеться 20 квітня у київському Палаці "Україна". Пряма телетрансляція події відбудеться на головному музичному каналі країни М1. Список артистів, які виступлять на YUNA 2021, буде оголошено вже протягом перших тижнів квітня. Подія відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм, які будуть актуальними на момент її проведення.

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Автор: Діана Могилєвич