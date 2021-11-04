Прем’єра кінокартини запланована на осінь 2022 року.

У Києві стартували зйомки психологічної драми "Дисидент" режисерів-постановників Станіслава Гуренка й Андрія Алферова про колишнього бійця УПА.

Про це повідомляє Держкіно.

У стрічці йтиметься про часи Хрущовської відлиги і розвитку дисидентського руху. Фільм натхненний реальною історією про дисидента й учасника українського руху опору в СРСР Василя Макухи.

У центрі сюжету – колишній боєць УПА, який після повернення з таборів вже кілька років живе у радянській Україні. Табірне минуле заважають йому знайти гідну роботу, а політичні переконання – жити звичайним життям.

Втративши віру в боротьбу, він наважується на останню у своєму житті акцію протесту.

Головного героя, дисидента на ім’я Олег зіграє Олександр Прищепа, а його дружину Вілену – актриса київського "Молодого театру" Вікторія Ромашко.

Також ролі у фільмі виконають Віктор Шестаков, Артемій Зеленський, Даша Творонович, Дмитро Ярошенко, Олег Стефан, Руслан Коваль, Василь Мазур, Олександр Ганноченко, Ігор Халізов.

Зйомки фільму триватимуть у Києві та передмісті протягом двох місяців.

Прем’єра психологічної драми "Дисидент" запланована на осінь 2022 року.

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Автор: Віолетта Орлова