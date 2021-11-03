Перший сезон міні-серіалу "Добрих передвісників" був відзнятий у 2019 році.

Американський фантаст Террі Пратчетт поділився з фанатами залаштунковими кадрами зі зйомок другого сезону пригод янгола Азирафаїла та демона Кроулі "Добрі передвісники".

Світлини письменник виклав у Twitter, а інший співавтор сценарію й книжки Ніл Гейман перехопив естафету і теж опублікував серію знімків.

На одній зі світлин виконавці головних ролей Девід Теннант та Майкл Шин спілкуються поза камерами, сидячи на стільцях, фотограф спіймав жваву розмову з-за спин акторів.

Інший кадр, схоже, ввійде в офіційний сет серіалу, бо зроблений у постановочному форматі: обличчя Азирафаїла, який саме пив чай, застигло від здивування, тоді як Кроулі з фірмовою самовдоволеною усмішкою та чорних окулярах дивиться убік камери.

Перший сезон міні-серіалу "Добрих передвісників" був відзнятий за романом Геймана та Пратчетта (написаного у 1995 році) у 2019 році.

У центрі сюжету – протистояння сил добра і зла на тлі появи Антихриста, що, згідно з Апокаліпсисом, віщує кінець світу.

Водночас янгол Азирафаїл та демон Кроулі, покликані спершу уможливити виконання біблійного пророцтва, врешті вдаються до імпровізації і пробують самотужки порятувати людство.

Історія є довільним переказом окремих фрагментів Апокаліпсису, популярної у США серії про народження Антихриста "Омен" тощо.

Зйомки серіалу за книжкою мали відбутися ще на початку нульових, проте режисеру Террі Гілліаму забракло фінансування. ЗМІ писали, що Гілліам розглядав Джоні Деппа та Робіна Вільямса на головні ролі.

Над продовженням працює постановник першого сезону Дуглас Макіннон. Дати прем'єри поки немає.

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Автор: Яна Ставська