Прем'єра відбудеться на Apple TV+ 18 березня.

У мережі з'явився перший трейлер серіалу "Ми прогоріли" з Джаредом Лето і Енн Хетеуей в головній ролі.

Цей міні-серіал розповість історію мережі коворкінгів WeWork з моменту заснування в 2010 році до кризи в 2019 році. Спочатку цей стартап набрав швидкий темп і активно розвивався, а потім перестав приносити прибуток.

Роль Адама Ньюмана зіграв американський актор Джаред Лето ("Далласький клуб покупців", "Реквієм за мрією", "Загін самогубців"), а роль його дружини Ребекки - Енн Хетеуей ("Диявол носить Prada", "Знедолені", "Аліса в країні чудес").

Нагадаємо, раніше з'явився перший тизер серіалу по "Володарю кілець".

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