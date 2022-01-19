Шоу отримало підзаголовок "Персні влади".

Amazon Prime Video випустив перший тизер-трейлер нового серіалу за "Володарем перснів".

Ролик опублікований на YouTube-каналі стримингового сервісу.

"Нова ера починається. ... Подорож в Середзем'я з "Володар перснів: Персні влади", - йдеться в описі ролика.

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Серіал, прем'єра якого відбудеться на Amazon Prime 2 вересня поточного року, буде приквелом добре відомої історії "Хоббіта" і "Володаря перснів".

Нам розкажуть про те, як з'явилися могутні Кільця Всевладдя, яка була їхня доля і як розгорталася грандіозна битва за володіння могутністю. Всього планується 5 сезонів. Стилістика серіалу, за словами творців, буде в дусі фільмів Пітера Джексона.

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