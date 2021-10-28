У сиквелі може повернутися один з героїв, який вважався загиблим.

Зомбі-бойовик "Армія мерців", що вийшов навесні цього року, отримає не тільки приквел, а й сиквел.

Про це режисер першого фільму Зак Снайдер розповів в інтерв'ю виданню Inverse.

Продовження пригод грабіжників в охоплених спалахом зомбі-вірусу США отримало назву "Планета мерців". Стрічка вже знаходиться на ранньому етапі розробки.

Зак Снайдер натякнув, що один з героїв першого фільму, який вважався загиблим, повернеться в продовженні.

Читайте такожАмериканці боятися статі зомбі через вакцину, як в "Я-легенда": сценарист над ними посміявся"Було б цікаво дізнатися, що сталося з Людвігом, коли двері сейфа зачинилися. Вбив його Зевс чи ні? Що сталося? Ми так і не побачили його смерть, тому у нього залишилися деякі шанси ... давайте просто припустимо, що у Дітера є шанс вижити", - говорить режисер.

Сюжет "Армії мерців" присвячений групі найманців, яка намагається забрати гроші з казино в Лас-Вегасі під час спалаху зомбі-вірусу.

Як вже повідомляв УНІАН, Netflix збирається випустити і приквел "Армії мерців" - фільм "Армія злодіїв" буде присвячений пограбуванню в Європі, поки в США вирує зомбі-вірус.

Автор: Станіслав Кожемякін