В українських кінотеатрах фільм з'явиться 4 вересня 2025 року.

Кінокомпанія Warner Brothers показала повний трейлер четверто частини горор-франшизи "Закляття", що завершить історію знаменитих дослідників надприродного Еда і Лоррейн Ворренів.

У заключній частині хітової франшизи, що отримала назву "Закляття 4: Останні обряди" (The Conjuring: Last Rites), подружжя Ворренів візьмуться за свою останню жахливу справу, пов'язану з таємничими сутностями. Але цього разу зло підбирається аж надто близько – і боротьба стає особистою. Їм доведеться кинути виклик не лише потойбічному, а й власним страхам. Фінальна справа Ворренів – найважче випробування для всього, у що вони вірили.

До головних ролей у новій стрічці повернулися Патрік Вілсон (франшизи "Астрал", "Аквамен", серіал "Фарго") та Віра Фарміга ("Ґодзілла ІІ: Король монстрів", серіали "Мотель Бейтсів", "Соколине око"), а також Шеннон Кук (серіали "Сотня", Річер") у ролі асистента Ворренів Дрю Томаса.

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Тим часом, британська актора Міа Томлінсон (серіали "Загублене піратське королівство", "Звір мусить померти") зіграла вже дорослу дочку Еда і Лорейн – Джуді, на яку, ймовірно, і полюватиме зловісна сутність.

Також у фільмі задіяні Бен Гарді ("Богемна рапсодія", "Люди Ікс: Апокаліпсис"), Бо Ґедсдон ("Тут і зараз", серіал "Корона"), Джон Бразертон ("Моя скажена сімейка"), Ребекка Калдер ("Юність", "Король Артур: Легенда меча", "Гнів людський"), Еліот Коуен (серіали "Корона", "Фундація"), Кіла Лорд Кессіді ("Диво") та інші.

Режисером фільму виступив Майкла Чавес, який до зняв ще три фільму з всесвіту "Закляття" – "Прокляття Ла Йорони" (2019), "Закляття 3: За велінням диявола" (2021) та "Монахиня 2" (2023).

В українських кінотеатрах фільм з'явиться 4 вересня 2025 року.

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