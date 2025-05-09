Фільм вийде в світовий прокат 5 вересня 2025 року.

Кінокомпанія Warner Brothers показала перший тизер четвертої і фінальної частини горор-франшизи "Закляття".

У надприродньому фільмі жахів "Закляття 4: Останні обряди" (The Conjuring: Last Rites) дослідники паранормальних явищ Ед і Лоррейн Воррен візьмуться за свою останню жахливу справу, пов'язану з таємничими сутностями.

До головних ролей повернулися Патрік Вілсон (франшизи "Астрал", "Аквамен", серіал "Фарго") та Віра Фарміга ("Ґодзілла ІІ: Король монстрів", серіали "Мотель Бейтсів", "Соколине око"), а також Шеннон Кук (серіали "Сотня", Річер") у ролі асистента Ворренів Дрю Томаса.

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При цьому у фільми очікується поява Таїсси Фарміги (антологія "Американська історія жахів"), яка повторить роль сестри Ірен з фільму "Монахиня", що також належить до франшизи "Закляття".

Крім того, у фільмі зіграли Бен Гарді ("Люди Ікс: Апокаліпсис", "Богемна рапсодія") та Міа Томлінсон ("Загублене піратське королівство").

Режисером фільму виступив Майкла Чавес, який до зняв ще три фільму з всесвіту "Закляття" – "Прокляття Ла Йорони" (2019), "Закляття 3: За велінням диявола" (2021) та "Монахиня 2" (2023).

Горор "Закляття 4: Останні обряди" вийде в світовий прокат 5 вересня 2025 року.

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