Jerry Heil / фото instagram.com/thejerryheil
Українська співачка, відома як Jerry Heil, опублікувала уривок з нового кліпу на трек «Епл Мен».
Читайте також"Думала, ти гей": Jerry Heil "злила" шматок пісні з нового альбому (відео)Ролик з'явився на її акаунті в Instagram.
«Верещу потрошечки щовечора і сумую, що показати вам все можна буде тільки після релізу! Але тішить, що це скоро!» – зазначила співачка у підписі до відео.
На ролику Jerry поранена та збентежена. Вона у шкіряному вбранні сидить із пістолетом в руці. На задньому плані палає автівка.
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