Незабаром має відбутися реліз нової відеороботи.

Українська співачка, відома як Jerry Heil, опублікувала уривок з нового кліпу на трек «Епл Мен».

Читайте також"Думала, ти гей": Jerry Heil "злила" шматок пісні з нового альбому (відео)Ролик з'явився на її акаунті в Instagram.

«Верещу потрошечки щовечора і сумую, що показати вам все можна буде тільки після релізу! Але тішить, що це скоро!» – зазначила співачка у підписі до відео.

На ролику Jerry поранена та збентежена. Вона у шкіряному вбранні сидить із пістолетом в руці. На задньому плані палає автівка.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц