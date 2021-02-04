Стрічка розповідає про українського активіста, який, попри залякування та погрози, кілька років бореться проти незаконних забудівель та їх екологічних наслідків у своєму рідному селі Гатне, розташованому неподалік Києва.

Українська журналістка та режисер-документаліст Таїсія Кутузова отримає премію з прав людини Французької Республіки "Свобода – Рівність – Братерство" за документальний фільм "Shut the fck up!" ("Заткни пельку!").

Читайте такожГрупа Go_A представила три пісні на Євробачення-2021, одну з яких вже обралиПро це йдеться в повідомленні прес-служби Посольства Франції в Україні.

Фільм знімався з 2017 року. Він розповідає про молодого українського активіста Сергія Чагарова, який, незважаючи на залякування та погрози, кілька років бореться проти незаконних забудівель та їх екологічних наслідків у рідному селі Гатне неподалік Києва.

"Ця місцева та конкретна ситуація порушує питання участі української молоді в управлінні суспільством та боротьби за чесність і справедливість у світі, що страждає від корупції", - зазначили в посольстві.

3 лютого ця документальна стрічка отримала спеціальну відзнаку міжнародного ринку документальних фільмів "Sunny Side of the Docs", який є ключовою подією для французької документалістики.

Як повідомили в посольстві, у 2020 році на французьку премію з прав людини було отримано майже 200 заявок із 62 країн з усіх континентів.

Кутузова – серед п’яти переможців, оголошених 10 грудня з нагоди Міжнародного дня прав людини. Вона навчалася журналістиці в Львівському католицькому університеті. У 2014 році Кутузова, уродженка Криму, після незаконної анексії півострова Росією була змушена залишити окуповану територію і переїхати до Києва. У 2016 році Кутузова звернулась до документалістики, перед роботою над фільмом "Shut the fck up!" вона зняла дві короткометражки "Живі і Нескорені" та "Молодість 1927".

Премію українській лауреатці вручить посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на церемонії, яка відбудеться 5 лютого в Резиденції Франції у Києві.

Також у посольстві зазначили, що вже вдруге премію з прав людини Французької Республіки отримує переможець з України. Так, у 1997 році українська журналістка Алла Лазарєва, президент організації моніторингу ЗМІ "Інститут масової інформації", отримала цю нагороду за її діяльність у галузі свободи слова та преси.

Національна консультативна комісія з прав людини (CNCDH) присуджує премію з прав людини Французької Республіки "Свобода – Рівність – Братерство" з 1988 року. Її мета – висвітлити та підтримати роботу громадянського суспільства, рушійної сили в захисті та просуванні прав людини, відзначити проекти з ефективного захисту та просування прав людини.

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Автор: Віталій Саєнко