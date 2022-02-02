Сюжет фільму поки тримають в секреті.

Актор Джеймі Дорнан, який прославився завдяки головній ролі у фільмі "50 відтінків сірого", приєднається до Галь Гадот в шпигунському трилері Netflix і Skydance під назвою "Кам'яне серце".

Як повідомляє Deadline, Дорнан отримає одну з головних ролей фільму. Режисером картини виступить Том Харпер ("Гострі козирки"), а в якості сценаристів запрошені Грег Рука і Еллісон Шредер.

Деталі сюжету трилера поки не розкриваються. За чутками, це буде жіноча франшиза з масштабом таких фільмів, як "Місія нездійсненна" і "Агент 007".

Читайте такожЗірка "50 відтінків сірого" зіграє в новому фантастичному фільмі

Дата прем'єри фільму поки не визначена.

Хто такий Джеймі Дорнан

Першою екранною роботою Дорнана стала історична драма Софії Коппола "Марія-Антуанетта" 2005 року з Кірстен Данст у головній ролі. Продовжуючи роботу в кіно, Дорнан з'явився з досить значною роллю в британській драмі "Тіні на сонці" 2008 року. Також Дорнан знявся в британському серіалі "Крах" разом з Джилліан Андерсон, де виконав роль серійного вбивці.

Однак найбільшого успіху Дорнан домігся завдяки ролі мільярдера Крістіана Грея в екранізації бестселера "П'ятдесят відтінків сірого" з Дакотою Джонсон. При цьому він отримав негативні відгуки від критиків за свою гру у фільмі.