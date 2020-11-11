Кінокомпанія Bleecker Street оприлюднила трейлер мелодрами під назвою "Дикий гірський чебрець".
Читайте такожЗірка "50 відтінків сірого" зіграє в новому фантастичному фільміРежисером виступив лауреат "Оскара" Джон Патрік Шенлі ("Влада Місяця", "Вижити"). Картина заснована на його п'єсі "За межами Маллінгара", вперше поставленої на Бродвеї в 2014 році.
Головні ролі в комедійно-романтичному фільмі зіграли Емілі Блант, Джеймі Дорнан, Крістофер Уокен і Джон Хемм.
У центрі сюжету - взаємини ірландської фермерки Розмарі Малдун і її сусіда Ентоні Рейлі, чий батько планує продати сімейний будинок своєму американському племіннику, передає 112.ua.
Прем'єра запланована на 11 грудня 2020 року.
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