Головні ролі в комедійно-романтичному фільмі зіграли Емілі Блант, Джеймі Дорнан.

Кінокомпанія Bleecker Street оприлюднила трейлер мелодрами під назвою "Дикий гірський чебрець".

Читайте такожЗірка "50 відтінків сірого" зіграє в новому фантастичному фільміРежисером виступив лауреат "Оскара" Джон Патрік Шенлі ("Влада Місяця", "Вижити"). Картина заснована на його п'єсі "За межами Маллінгара", вперше поставленої на Бродвеї в 2014 році.

Головні ролі в комедійно-романтичному фільмі зіграли Емілі Блант, Джеймі Дорнан, Крістофер Уокен і Джон Хемм.

У центрі сюжету - взаємини ірландської фермерки Розмарі Малдун і її сусіда Ентоні Рейлі, чий батько планує продати сімейний будинок своєму американському племіннику, передає 112.ua.

Прем'єра запланована на 11 грудня 2020 року.

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Автор: УНІАН