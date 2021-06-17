Цей емоційний диско-хіт не залишить байдужим нікого.

Нова пісня відомої співачки Віри Брежнєвої "Рожевий дим" відгукнеться кожному, кого хоч раз обманювали. Тут вся палітра почуттів закоханої дівчини: від чарівності до байдужості.

"Моя музика - це стан душі. Кожна пісня, яка народжується, резонує з тим, що відбувається всередині мене. І зараз я саме в такому стані. Просто зняла рожеві окуляри, виросла", - розповіла Віра Брежнєва.

"Рожевий дим" - танцювальний бенгер, якому саме місце в літньому плейлисті. Трек записаний в стилі "євродиско", пронизаному синт-звуком і атмосферою 80-х, який вабить рухатися під стрімкий біт.

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Автор: Діана Могилєвич