Бойовик "Останній найманець", який знімали в Києві, увійшов до десятки найкращих фільмів на стрімінговій платформі Netflix.
Фільм, в якому головну роль зіграв Жан-Клод Ван Дамм, потрапив в топ-10 найкращих фільмів завдяки тому, що він зібрав найбільшу кількість переглядів у світі.
Бойовик розповідає історію колишнього агента французької секретної служби, який змушений забути про свій пенсійний вік і терміново повернутися до Франції. Там йому доведеться рятувати свого сина, якого звинувачують у незаконній торгівлі зброєю і забороненими речовинами.
Відзначимо, у фільмі крім Ван Дамма знімаються Ерік Жюдор, Міу-Міу, Патрік Тімсі, Валері Капріскі, Нассім Сі Ахмед, Майк Гассевей та інші актори.
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