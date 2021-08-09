Фільм, в якому головну роль зіграв Жан-Клод Ван Дамм, увійшов в 10 найкращих на сервісі.

Бойовик "Останній найманець", який знімали в Києві, увійшов до десятки найкращих фільмів на стрімінговій платформі Netflix.

Фільм, в якому головну роль зіграв Жан-Клод Ван Дамм, потрапив в топ-10 найкращих фільмів завдяки тому, що він зібрав найбільшу кількість переглядів у світі.

Бойовик розповідає історію колишнього агента французької секретної служби, який змушений забути про свій пенсійний вік і терміново повернутися до Франції. Там йому доведеться рятувати свого сина, якого звинувачують у незаконній торгівлі зброєю і забороненими речовинами.

Відзначимо, у фільмі крім Ван Дамма знімаються Ерік Жюдор, Міу-Міу, Патрік Тімсі, Валері Капріскі, Нассім Сі Ахмед, Майк Гассевей та інші актори.

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Автор: Діана Могилєвич