Найбільше - по 7 номінацій - отримали фільми "Белфаст" Кеннета Брана і "У руках пса" Джейни Кемпіон.

Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила список номінантів на кінопремію "Золотий глобус 2022".

Повний список номінантів опублікований на офіційному сайті "Золотого глобуса".

Церемонію оголошення номінантів на "Золотий глобус 2022" транслювали в прямому ефірі на YouTube-каналі премії. Їх оголошували репер Снуп Догг і глава HFPA Хелен Хене.

Найбільше - по 7 номінацій - отримали фільми "Белфаст" Кеннета Брана і "У руках пса" Джейни Кемпіон.

Список номінантів на Золотий глобус 2022

Кращий драматичний фільм

Белфаст

У руках пса

Дюна

Король Річард

У ритмі серця (CODA)

Краща актриса в драматичному фільмі

Леді Гага ("Дім Ґуччі")

Ніколь Кідман ("Бути Рікардо")

Олівія Колман ("Незнайома дочка")

Крістен Стюарт ("Спенсер: Таємниця принцеси Діани")

Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")

Кращий актор у драматичному фільмі

Махершала Алі ("Лебедина пісня")

Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо")

Бенедикт Камбербетч ("У руках пса")

Вілл Сміт ("Король Річард")

Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета")

Кращий фільм в жанрі мюзикл / комедія

Вестсайдська історія

Лакрична піца

Не дивися вгору

Сірано

Тік-Так, бум!

Краща актриса в мюзиклі або комедії

Маріон Котіяр ("Аннетт")

Алана Хаїм ("Лакрична піца")

Дженніфер Лоуренс ("Не дивися вгору")

Емма Стоун ("Круелла")

Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія")

Кращий актор в мюзиклі і комедії

Ендрю Гарфілд ("Тік-Так, бум!")

Леонардо ДіКапріо ("Не дивися вгору")

Пітер Дінклейдж ("Сірано")

Ентоні Рамос ("На висоті мрії")

Купер Хоффман ("Лакрична піца")

Кращий режисер фільму

Кеннет Брана ("Белфаст")

Джейн Кемпіон ("У руках пса")

Меггі Джилленгол ("Незнайома донька")

Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія")

Дені Вільньов ("Дюна")

Кращий сценарій до фільму

Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца")

Кеннет Брана ("Белфаст")

Джейн Кемпіон ("У руках пса")

Адам МакКей ("Не дивися вгору")

Аарон Соркін ("Бути Рікардо")

Кращий анімаційний фільм

Лука

Мій Сонячний Маад

Втеча

Рая та останній дракон

Енканто

​Краща оригінальна пісня з фільму

"Be Alive" ("Король Річард")

"Dos Oruguitas" ("Енканто")

"Down to Joy" ("Белфаст")

"Here I Am (Singing My Way Home)" ("Респект")

"No Time to Die" ("Не час помирати")

Кращий саундтрек до фільму

Джонні Грінвуд ("У руках пса")

Александр Деспла ("Французький вісник")

Альберт Іглесіас ("Паралельні матері")

Джермейн Франко ("Енканто")

Ганс Циммер ("Дюна")

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Кращий драматичний серіал

Гра в кальмара

Люпен

Спадкоємець

Поза

Ранкове шоу

Кращий актор у драматичному серіалі

Брайан Кокс ("Спадкоємці")

Лі Джон-Дже ("Гра в кальмара")

Джеремі Стронг ("Спадкоємці")

Біллі Портер ("Поза")

Омар Сі ("Люпен")

Краща актриса в драматичному серіалі

Узо Адуба ("Пацієнти")

Крістін Баранскі ("Хороша боротьба")

Елізабет Мосс ("Розповідь служниці")

Емджей Родрігес ("Поза")

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")

Кращий серіал в жанрі комедія або мюзикл

Великий

Пси резервації

Тед Лассо

Вбивства в одній будівлі

Хитрість

Кращий актор в комедійному серіалі

Ентоні Андерсон ("Чорна комедія")

Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")

Ніколас Голт ("Велика")

Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")

Краща актриса в комедійному серіалі

Ханна Айнбайндер ("Хитрощі")

Трейсі Елліс Росс ("Чорна комедія")

Ісса Рей ("Біла ворона")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Ель Фаннінг ("Велика")

Кращий міні-серіал, антологія або фільм для телебачення

Імпічмент: Американська історія злочинів

Ломка

Мейр з Істтауна

Підземна залізниця

Прибиральниця. Історія матері-одиначки

Відзначимо, що 79-а церемонія вручення щорічної премії "Золотий глобус" пройде 9 січня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, телекомпанія NBC, яка традиційно транслює церемонію вручення премії "Золотий глобус", відмовилася показувати її в 2022 році через відсутність расової різноманітності серед членів журі.

За даними Hollywood Reporter, у травні HFPA затвердила програму модернізації. Асоціація мала збільшити свій склад, включивши в нього темношкірих журналістів, і заборонити членам HFPA приймати подарунки. HFPA пообіцяла провести реформу після критики на свою адресу з боку понад 100 провідних голлівудських PR-компаній.

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Кінопремія Золотий глобус

"Золотий глобус" - американська премія, що присуджується голлівудською Асоціацією іноземної преси з 1944 року за роботи в кінофільмах і телевізійних картинах. Премія "Золотий глобус" вручається щороку в січні за результатами голосування приблизно 90 міжнародних журналістів, що живуть в Голлівуді. У кіноіндустрії вважається другою за престижем премією після Оскара.

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Автор: Олександр Топчій