Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила список номінантів на кінопремію "Золотий глобус 2022".
Повний список номінантів опублікований на офіційному сайті "Золотого глобуса".
Церемонію оголошення номінантів на "Золотий глобус 2022" транслювали в прямому ефірі на YouTube-каналі премії. Їх оголошували репер Снуп Догг і глава HFPA Хелен Хене.
Найбільше - по 7 номінацій - отримали фільми "Белфаст" Кеннета Брана і "У руках пса" Джейни Кемпіон.
Список номінантів на Золотий глобус 2022
- Кращий драматичний фільм
- Краща актриса в драматичному фільмі
- Кращий актор у драматичному фільмі
- Кращий фільм у жанрі мюзикл / комедія
- Краща актриса в мюзиклі або комедії
- Кращий актор у мюзиклі або комедії
- Кращий режисер фільму
- Кращий сценарій до фільму
- Кращий анімаційний фільм
- Краща оригінальна пісня з фільму
- Кращий саундтрек до фільму
- Кращий драматичний серіал
- Кращий актор у драматичному серіалі
- Краща актриса в драматичному серіалі
- Кращий серіал у жанрі комедія або мюзикл
- Кращий актор у комедійному серіалі
- Краща актриса у комедійному серіалі
- Кращий міні-серіал, антологія або фільм для телебачення
Кращий драматичний фільм
- Белфаст
- У руках пса
- Дюна
- Король Річард
- У ритмі серця (CODA)
Краща актриса в драматичному фільмі
- Леді Гага ("Дім Ґуччі")
- Ніколь Кідман ("Бути Рікардо")
- Олівія Колман ("Незнайома дочка")
- Крістен Стюарт ("Спенсер: Таємниця принцеси Діани")
- Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")
Кращий актор у драматичному фільмі
- Махершала Алі ("Лебедина пісня")
- Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо")
- Бенедикт Камбербетч ("У руках пса")
- Вілл Сміт ("Король Річард")
- Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета")
Кращий фільм в жанрі мюзикл / комедія
- Вестсайдська історія
- Лакрична піца
- Не дивися вгору
- Сірано
- Тік-Так, бум!
Краща актриса в мюзиклі або комедії
- Маріон Котіяр ("Аннетт")
- Алана Хаїм ("Лакрична піца")
- Дженніфер Лоуренс ("Не дивися вгору")
- Емма Стоун ("Круелла")
- Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія")
Кращий актор в мюзиклі і комедії
- Ендрю Гарфілд ("Тік-Так, бум!")
- Леонардо ДіКапріо ("Не дивися вгору")
- Пітер Дінклейдж ("Сірано")
- Ентоні Рамос ("На висоті мрії")
- Купер Хоффман ("Лакрична піца")
Кращий режисер фільму
- Кеннет Брана ("Белфаст")
- Джейн Кемпіон ("У руках пса")
- Меггі Джилленгол ("Незнайома донька")
- Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія")
- Дені Вільньов ("Дюна")
Кращий сценарій до фільму
- Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца")
- Кеннет Брана ("Белфаст")
- Джейн Кемпіон ("У руках пса")
- Адам МакКей ("Не дивися вгору")
- Аарон Соркін ("Бути Рікардо")
Кращий анімаційний фільм
- Лука
- Мій Сонячний Маад
- Втеча
- Рая та останній дракон
- Енканто
Краща оригінальна пісня з фільму
- "Be Alive" ("Король Річард")
- "Dos Oruguitas" ("Енканто")
- "Down to Joy" ("Белфаст")
- "Here I Am (Singing My Way Home)" ("Респект")
- "No Time to Die" ("Не час помирати")
Кращий саундтрек до фільму
- Джонні Грінвуд ("У руках пса")
- Александр Деспла ("Французький вісник")
- Альберт Іглесіас ("Паралельні матері")
- Джермейн Франко ("Енканто")
- Ганс Циммер ("Дюна")
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Кращий драматичний серіал
- Гра в кальмара
- Люпен
- Спадкоємець
- Поза
- Ранкове шоу
Кращий актор у драматичному серіалі
- Брайан Кокс ("Спадкоємці")
- Лі Джон-Дже ("Гра в кальмара")
- Джеремі Стронг ("Спадкоємці")
- Біллі Портер ("Поза")
- Омар Сі ("Люпен")
Краща актриса в драматичному серіалі
- Узо Адуба ("Пацієнти")
- Крістін Баранскі ("Хороша боротьба")
- Елізабет Мосс ("Розповідь служниці")
- Емджей Родрігес ("Поза")
- Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
Кращий серіал в жанрі комедія або мюзикл
- Великий
- Пси резервації
- Тед Лассо
- Вбивства в одній будівлі
- Хитрість
Кращий актор в комедійному серіалі
- Ентоні Андерсон ("Чорна комедія")
- Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")
- Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
- Ніколас Голт ("Велика")
- Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")
Краща актриса в комедійному серіалі
- Ханна Айнбайндер ("Хитрощі")
- Трейсі Елліс Росс ("Чорна комедія")
- Ісса Рей ("Біла ворона")
- Джин Смарт ("Хитрощі")
- Ель Фаннінг ("Велика")
Кращий міні-серіал, антологія або фільм для телебачення
- Імпічмент: Американська історія злочинів
- Ломка
- Мейр з Істтауна
- Підземна залізниця
- Прибиральниця. Історія матері-одиначки
Відзначимо, що 79-а церемонія вручення щорічної премії "Золотий глобус" пройде 9 січня 2022 року.
Як повідомляв УНІАН, телекомпанія NBC, яка традиційно транслює церемонію вручення премії "Золотий глобус", відмовилася показувати її в 2022 році через відсутність расової різноманітності серед членів журі.
За даними Hollywood Reporter, у травні HFPA затвердила програму модернізації. Асоціація мала збільшити свій склад, включивши в нього темношкірих журналістів, і заборонити членам HFPA приймати подарунки. HFPA пообіцяла провести реформу після критики на свою адресу з боку понад 100 провідних голлівудських PR-компаній.
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Кінопремія Золотий глобус
"Золотий глобус" - американська премія, що присуджується голлівудською Асоціацією іноземної преси з 1944 року за роботи в кінофільмах і телевізійних картинах. Премія "Золотий глобус" вручається щороку в січні за результатами голосування приблизно 90 міжнародних журналістів, що живуть в Голлівуді. У кіноіндустрії вважається другою за престижем премією після Оскара.
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