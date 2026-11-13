Меч Дарта Вейдера з культової сцени 'Зоряних воєн' продано за рекордну суму

Цей реквізит використовувався у фільмах "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь" та "Зоряні війни: Повернення джедая"

Світловий меч, який Дарт Вейдер тримав у руках у культовій сцені "Люк, я – твій батько" із "Зоряних воєн", було продано на аукціоні за 4,875 мільйона доларів. Як пише Independent, це рекордна сума для будь-якого предмета, пов’язаного зі "Зоряними війнами".

Цей реквізит використовували британський важкоатлет Девід Проуз, а також олімпійський фехтувальник і каскадер Боб Андерсон, які виконували роль лорда ситхів у фільмах "Імперія завдає удару у відповідь" та "Повернення джедая".

Зокрема, саме цей меч був у Вейдера під час вирішальної дуелі в Хмарному місті, де він вимовляє знамениту фразу, звертаючись до Люка Скайвокера: "Я – твій батько".

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Аукціонний дім Heritage Auctions, який у четвер проводив торги "Ultimate Star Wars Auction", підтвердив, що цей продаж став новим рекордом для реквізиту, який використовувався під час зйомок "Зоряних воєн".

Попередній рекорд було встановлено в липні: світловий меч Люка Скайвокера разом із бутафорською відрубаною рукою (яка використовувалася у фільмі "Імперія завдає удару у відповідь") було продано за 3,75 мільйона доларів. Тепер же було продано й той самий меч, яким цю руку було "відрубано".

Зброя Вейдера була не єдиним світловим мечем, виставленим на торги: загалом на аукціоні було представлено 27 світлових мечів із всесвіту "Зоряних воєн". Серед них – мечі, якими билися Обі-Ван Кенобі (Юен Макгрегор) та Енакін Скайуокер (Хейден Крістенсен) у фільмі "Зоряні війни: Епізод III – Помста ситхів".

На аукціоні, що відбувся у четвер, також були представлені предмети з усіх дев’яти епізодів "Зоряних воєн", а також з інших фільмів і телесеріалів.

На відміну від рукоятки без клинка, яка використовувалася в небойових сценах, проданий екземпляр був конструктивно доопрацьований для встановлення дуельного клинка.

Варто зазначити, що клинок був робочим елементом, який у процесі зйомок періодично замінювали; на сьогодні в приватних колекціях не збереглося жодного оригінального клинка, що використовувався на зйомках.

Раніше УНІАН розповідав, що на острові Джерба в Тунісі в одному з місцевих готелів можна побачити будинок, який у фільмах "Зоряні війни" став домівкою Люка Скайуокера в його дитинстві.

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