Злиття кіновсесвітів у реальності: знамениту студію коміксів DC очолив ветеран Marvel

Джеремі Летчем, який працював над фільмами "Месники" та "Вартові Галактики", приєднався до команди авторів "Супермена".

У DC Studios відбуваються великі кадрові перестановки – зі своїх посад йдуть генеральний директор Джеймс Ганн і голова ради директорів Пітер Сафран. Їх замінить Джеремі Летчем, який обійме посади президента та головного креативного директора, пише Variety.

Автори додали, що відхід Ганна та Сафрана, які керували DC з 2022 року, був очікуваним. Вони перейшли до компанії Skydance після завершення угоди Paramount щодо придбання Warner Bros. Discovery. Там вони займатимуться творчою роботою.

Під їхнім керівництвом у всесвіті DC минулого літа перезапустили фільм "Супермен", який мав відносний успіх у прокаті. Але зазнали невдачі з "Супергьорл". Скромні результати показав їхній трилер "Глиноликий". Також вони розширили імперію коміксів на стрімінгові платформи, запустивши серіали "Миротворець" і "Ліхтарі" для HBO Max.

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Серед майбутніх проєктів DC на великому екрані – фільм "Супермен: Людина завтрашнього дня", сценарій і режисура якого належать Ганну. А також "Бетмен: Частина II" 2028 року з Робертом Паттінсоном у головній ролі.

Наступний розділ історії DC напише вже Джеремі Летчем. Це ветеран Marvel, у послужному списку якого такі фільми, як "Залізна людина", "Вартові Галактики", "Людина-павук: Повернення додому" та "Месники". Він очолить напрям кіно, телебачення та анімації DC, курируючи творчий процес, а також виробництво, підбір талантів і стратегію. Він підпорядковуватиметься Дані Голдберг та Джошу Грінштейну, співголовам Skydance Motion Picture Group.

"Джеремі глибоко поважає DC та його відданих шанувальників, розуміючи, що вони є основою цього легендарного бренду, який існує протягом багатьох поколінь", – заявили Голдберг і Грінштейн.

Летч приєднався до Marvel Studios у 2004 році й дослужився до посади старшого віцепрезидента з виробництва та розробки, тісно співпрацюючи з президентом і головним креативним директором Кевіном Файгі над запуском кіновсесвіту Marvel.

У 2017 році Летчем покинув Marvel, щоб заснувати Latcham Pictures, яка уклала угоди про першочергове право на показ із 20th Century Fox, Hasbro та Wonder Project і випустила фільми "Погані часи в готелі "Ель Рояль"" та "Підземелля і дракони: Честь серед злодіїв". Нещодавно він уклав загальний контракт із Hasbro Entertainment, де займався розробкою сиквелу "Підземелля і дракони" та фільму "Екшен-мен", а також продюсував екранізацію "Наруто" від Lionsgate, режисером якої був Дестін Деніел Креттон.

Всесвіт Marvel – більше новин

Нагадаємо, що актор Кріс Пратт, відомий за роллю Зоряного Лорда у франшизі "Вартові Галактики", підтвердив, що його персонаж знову з’явиться у кіновсесвіті Marvel. За словами артиста, робота над поверненням героя вже ведеться, хоча точні терміни поки що тримаються в таємниці.

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