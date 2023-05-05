Співачка незадовго до виступу на Євробаченні порадувала шанувальників прем'єрою.

Українська співачка ALYOSHA, яка повинна виступити на сцені Євробачення-2023 в якості запрошеного гостя, порадувала шанувальників першою музичною прем'єрою за довгий час. Вона випустила композицію, слова до якої вона написала ще 23 роки тому.

Як зізналася зірка, тоді її композиція мала назву "Бажання", проте сьогодні вона називається "Я на волі є". Сама ALYOSHA описує пісню як ту, яка точно знайде відгук у серцях людей, у яких є мрія.

"Слова в приспівах "Я на волі є" найбільш чітко відображають зміст пісні. Всі бажання ми часто чимось "прикриваємо" і вони так і залишаються мріями. Тому, щоб їх реалізувати, в першу чергу потрібно звільнитися від всіх рамок, в які ми самі себе ставимо. У вільної людини - вільні думки. Вона починає усвідомлювати сенс світу, життя, любові і всіх проявів людяності. Сподіваюся, що в часи, коли велика українська нація і народ прагнуть розвиватися, йти далі в щасливе майбутнє, сенс пісні буде ясний як ніколи", - прокоментувала артистка.

Також дружина Тараса Тополі випустила ліричний кліп до своєї нової композиції.

Нагадаємо, Тарас Тополя та Alyosha зачарували мережу романтичними кадрами.

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