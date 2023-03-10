Артист давно запустив проект, суть якого - в колаборації з іншими знаменитостями покласти на музику вірші відомих українських поетів.

Артем Пивоваров представив альбом "Твої вірші, мої ноти" - туди увійшли всі його пісні на вірші українських поетів. Слід зазначити, що композиції записані в колаборації з іншими відомими артистами - Дорофєєвою, Олегом Скрипкою, Олею Поляковою, Златою Огневич та іншими.

Мета даного проекту - популяризувати українську культуру через призму музики. Як вважає сам музикант, у нього це досить непогано вийшло.

"Коли я почав занурюватися у світ української поезії, зрозумів, що це стане частиною моєї творчості. У нас багато яскравих постатей, які впливали на розвиток культури та сприяли формуванню важливих ментальних рис українців. Я хочу, щоб про цих людей і їхню творчість дізналося якомога більше людей. Це головна мета проекту "Твої вірші, мої ноти" і моя важлива місія. Цей альбом є відображенням внутрішнього світу українців. Послухавши його, можна дізнатися більше про українську душу і долю нашого народу", - прокоментував Пивоваров.

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Новий альбом Артема складається з трьох новинок, двох оновлених версій вже випущених пісень, а також тих композицій, які вже стали популярними. До проекту приєдналися NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, Альона Альона, KALUSH, Злата Огнєвіч, Yarmak, Лілу45, SHUMEI, Євген Хмара, Павло Шилько.

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