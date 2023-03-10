Раніше групі TVORCHI пророкували перше місце, але тепер її посунули в рейтингу.

До Євробачення-2023 залишилося менше трьох місяців. Захід, який пройде в середині травня в Ліверпулі, викликає бурхливі обговорення. Раніше українська група TVORCHI була лідером за прогнозами букмекерів, проте зараз вона опустилася на одну позицію.

Букмекерська контора Smarkets оновити дані, згідно з якими у Швеції великі шанси перемогти. Станом на 10 березня перемога їхнього представника можлива на 45,05%. На другому місці Україна з 18,52%. Трійку лідерів закриває Фінляндія - 13,51%. На четвертому та п'ятому місцях Норвегія і Чехія з 5,88% і 3,12% відповідно.

Варто відзначити, що даний прогноз ще неодноразово зміниться, оскільки ще не всі країни-учасниці Євробачення представили своїх конкурсантів.

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Євробачення-2023: де і коли відбудеться

Попри те, що в минулому році перемогла українська група Kalush Orchestra, проводити конкурс цього року будуть у Великій Британії. Таке рішення прийняв європейський мовник, оцінивши ситуацію з безпекою в Україні. Таким чином Євробачення-2023 відбудеться в Ліверпулі від імені України. Пройде воно 13 травня.

Вже відомо, що однією з ведучих буде українська співачка Юлія Саніна, а для біженців нададуть безкоштовні квитки.

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