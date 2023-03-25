Співак присвятив нову пісню всьому українському народу.

Український співак Сергій Бабкін представив нову пісню про українців. Трек "Непробивна" відобразив думки артиста, коли той сильно злиться на російських окупантів та мріє про суперсилу.

Свою пісню Бабкін присвятив захисникам України та всьому українському народу. Адже усі мешканці нашої країни довели всьому світові, що бажання бути вільними та волю до перемоги неможливо зламати.

"У моменти, коли мене охоплює лють, злість та ненависть до ворога, я мрію мати суперсилу. Лише одну, але таку, щоб можна було повернути життя всім, хто загинув у цій війні. Думки про це стали поштовхом до написання цієї пісні. Руйнівна війна зробила нас сильнішими. Ми об’єдналися, ми стали єдині. Українці - світлі, добрі, щирі, відверті люди. Подорожуючи з концертами різними містами нашої країни, я вкотре ясно відчув, що Україна непробивна. Коли наші люди об’єднуються, вони стають єдиною стіною, яку не проб’є і не здолає жодне зло. Я присвячую цю пісню кожному українцю та кожному захиснику, який боронить її від ворога. Вона сповнена любові та надії на кращі дні", - написав Бабкін про свій новий трек в Instagram.

Фанати прийшли у захват. Вони подякували Бабкіну за новий трек та зазначили, що артист створив новий хіт.

Що пишуть коментатори:

"Україна вільна та непробивна. Дякуємо за настрій"

"Неймовірна, дякую за пісню!"

"Дякую за круту пісню!".

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк та учасник "Голосу країни" випустили пісню, але їх посварили за плагіат.

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