Ведуча записала новий трек з Олександром Тесленко.

Українська телеведуча Леся Нікітюк записала нову пісню разом з учасником 9 сезону "Голосу країни" Олександром Тесленком. Вони вже представили свій чуттєвий трек у соціальних мережах.

Для обкладинки пісні "До речі" Нікітюк позувала у чоловічій сорочці, а сам Тесленко був із голим торсом. У новому треці йдеться про кохання та почуття між двома закоханими.

У коментарях під відео з піснею у Tik-Tok та на YouTube вже з'явилася реакція слухачів. Фанати Нікітюк пишуть, що їм подобається новий трек. Втім, багато хто зізнався, що ледь не переплутав ведучу зі співачкою Світланою Лободою.

Як виявилося, коментатори помітили не тільки схожість образів. Деякі почали сварити Нікітюк та учасника "Голосу країни" за нібито плагіат.

Що пишуть коментатори:

"Пісня дуже нагадує "Два незнайомці" Лободи. Трошки злизано"

"А я здивувалась, звідки Лобода у моїй стрічці?"

"Дуже гарно співають обоє, просто супер, нашою мовою"

"Це Лобода? Ви так схожі"

"До речі, там не тільки Іванівна співає. Хлопець теж молодець. Пісня гарна"

Пісня Нікітюк та Тесленка:

Пісня Лободи, з якою порівняли трек Нікітюк

Нагадаємо, раніше українці збунтувалися через вірусний трек "Дика дичка" про жінок-військових.

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