Співак вважає, що це практично гімн Збройних сил України.

Український співак Сергій Бабкін випустив відому пісню "Я Солдат" (2022) українською та англійською мовами.

Пісня опублікована на YouTube.

Також в максі-сингш увійшов ремікс пісні від Kiyany.

"У березні я переробив текст, тепер він пов'язаний з війною, яку Україна веде з Росією. І чисто для мене це – гімн ЗСУ, наших хлопців, які захищають країну. Вперше я її заспівав прямо на вулиці і зняв на відео. А потім наші бійці зв'язалися зі мною і попросили, щоб я її записав на студії і виклав на стрімінгові платформи, щоб її можна було слухати в більш хорошому звучанні на передовій. І ми записали її для наших хлопців спочатку в оригінальному варіанті, а трохи пізніше українською і навіть англійською", - розповів Бабкін.

Сам співак називет пісню "Я солдат" візитною карткою групи 5'Nizza.

Сингл "Я Солдат" (2022) став тизером до релізу EP "Далі ми самі", до складу якого увійшли пісні, написані після початку повномасштабної війни. Співак презентує його в День Незалежності України.

Нагадаємо, що раніше Бабкін розповів, як його родичі з РФ відреагували на війну.

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