Бабкін зізнався, що ніхто з його родичів з початку повномасштабної війни йому не подзвонив.

Український музикант Сергій Бабкін розповів, що у нього є багато родичів в Росії, бо його батьки народилися в Бєлгородській області. Попри те, що близькі люди повинні підтримувати один одного, особливо в такі складні часи, близькі артиста вирішили ігнорувати все, що відбувається в Україні, де він живе разом зі своєю сім'єю.

Бабкін зізнався, що ніхто з його родичів з початку повномасштабної війни йому не подзвонив. Сам він живе в Харкові, який російські окупанти щодня обстрілюють. Але навіть це не мотивувало його рідних дізнатися, як він зараз живе і що відбувається насправді.

"Мені не було боляче. Я нічого не відчуваю. Як то кажуть - мені ні холодно ні жарко. Я прекрасно розумію, що всі вони хворі однією хворобою. Вони зомбі в пастці. Така їхня доля. Більше того, вони самі такої долі бажають. Бо якби не бажали, то боролися, шукали б вихід, хоч щось робили", - сказав Бабкін в інтерв'ю "КП в Україні".

Незабаром артист зрозумів, що навіть якщо родичі не цікавляться ним і війною в Україні, то волати до розуму і іншу російську аудиторію безглуздо.

"Якщо з рідними так, то кричати до якихось людей, яких я знати не знаю, взагалі немає сенсу. Тому потрібно працювати щодня на нашу перемогу і допомагати ЗСУ, волонтерам, які потребують зараз величезної підтримки. А ті, хто мовчить, нехай мовчать. Нехай там тихесенько живуть. Вони ж сподіваються перечекати. Але всі все бачать. Як вони будуть жити далі - я не знаю. Нам про таких взагалі думати не треба. Це мотлох, який потрібно вимести", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін відправився до Німеччини, де збирав гроші на допомогу постраждалим харків'янам.

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