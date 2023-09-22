Як виявилося, українці активно слухали, зокрема, Моргенштерна.

У вересні 2023 року українці найбільше слухали Макса Барських та кавери на хіти Тіни Кароль. Але не обійшлося й без російської музики. УНІАН проаналізував поточні рейтинги YouTube, а хто потрапив до п'ятірки - читайте нижче.

5 місце - Макс Барських "Нове життя"

Співак випустив новий альбом "Зорепад", до якого увійшли нові його треки та перекладені версії хітів. Пісня "Нове життя" - одна з них. Трек сподобався українцям, вони пишуть, що він захопив їх не тільки ритмічною мелодією, а й текстом, у якому артист розкрив свою душу.

4 місце - SHUMEI "Вище хмар"

Український співак переклав легендарну пісню Тіни Кароль. Сама співачка оцінила кавер. Вона дозволила молодим артистам перекладати свої хіти та говорила, що віддасть права тим, хто зробить найкращу україномовну версію її пісень.

3 місце - MORGENSHTERN "Черный русский"

Російський артист, який не став публічно засуджувати війну , випустив пісню у жанрі шансон. Він співає про "російського хлопчика", який заробив "капітальчик". І чомусь з цим треком Моргенштерн вирвався у тренди.

2 місце - OKS "Ніченька"

Молодий артист переклав хіт Тіни Кароль та швидко увірвався у тренди. Він надав треку нове життя, нова версія пісні та чоловічий голос підкорили серця українців. Такими темпами кавер може дуже скоро зібрати перший мільйон переглядів на YouTube.

1 місце - Макс Барських "Зорепад"

Артист "розірвав" тренди новим хітом. Барських зізнавався, що заради свого першого україномовного альбому він відклав роботу над англомовною платівкою, адже відчував, що має дати фанам нові пісні. Судячи з усього, рішення було правильним, адже його "Зорепад" став найпопулярнішою піснею на YouTube.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що хіт Тіни Кароль "Полюс притяжения" переклали українською.

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