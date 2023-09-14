Молодий виконавець чуттєво виконав нову версію пісню.

Молодий український артист Микита Кисельов, який прославився завдяки пісні "Романтично", підкорив слухачів кавером на пісню Тіни Кароль "Полюс притяжения".

Він переклав цю пісню українською мовою і вразив чуттєвим виконанням. Його версія хіта отримала назву "Полюс неземного тяжіння".

"Полюс неземного тяжіння

Тільки ти - єдине спасіння

Холодно і без потепління

Чим далі ти, тим ближче

Ми в унісон.

Тільки ти - єдине спасіння

Полюс неземного тяжіння

Заховай мене у сновидіннях

На різних полюсах

Ми все одно разом", - співає Кисельов.

Як відреагували користувачі мережі

"Які ж у Тіни класні пісні. Начебто вже давно забуті, але українською отримують нове дихання. Я кайфую"

"Це неймовірне виконання. Микито, ти молодець"

"Боже, як красиво. Дуже хочеться почути повну версію"

"Переклад українською вийшов кращим за оригінал"

"Ти передав всі емоції цього хіта"

Нагадаємо, Тіна Кароль подарувала дві свої пісні молодим артистам. Тепер хіт "Ноченька" українською мовою виконує OKS, а "Выше облаков" - Олег Шумей.

До слова, саме через кавер Шумея на пісню Кароль нещодавно стався інцидент. Співачка SKYLERR образилася на Тіну через те, що вона дала право виконувати свою пісню не їй, хоча саме SKYLERR першою представила кавер на цю пісню.

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