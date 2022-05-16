Billboard Music Awards 2022 / фото pixabay.com

15 травня 2022 року відбулася церемонія вручення музичної премії Billboard Music Awards.

Найбільше нагород отримали американська співачка Олівія Родріго (одна з номінацій "Найкраща співачка") і канадський репер Drake (перемога в номінації "Найкращий співак" та інші). Також нагороду отримали The Kid LAROI & Justin Bieber за пісню "Stay", яка стала найбільш популярною на стримінгових платформах.

Переможці в головних номінаціях: 

  • За внесок у музику - Mary J. Blige
  • Найкращий артист - Drake
  • Нова зірка - Olivia Rodrigo
  • Найкраща співачка - Olivia Rodrigo
  • Найкращий співак - Drake
  • Найкраща група - BTS
  • Найкращий R&B-виконавець - Doja Cat
  • Найкращий реп-виконавець - Drake
  • Найкращий рок-виконавець - Glass Animals
  • R&B-альбом - Doja Cat, Planet Her
  • Реп-альбом - Drake, Certified Lover Boy
  • Рок-альбом - Twenty one pilots, Scaled and Icy
  • Танцювальний альбом - Illenium, Fallen Embers
  • Пісня, яку найбільше прослухали на стримінгових платформах - The Kid LAROI & Justin Bieber, "Stay"

Нагадаємо, Kalush Orchestra показали емоційний кліп на Stefania з Бучі та Ірпеня.

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