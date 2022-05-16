Лідером за кількістю виграних нагород стали Drake і Олівія Родріго.

15 травня 2022 року відбулася церемонія вручення музичної премії Billboard Music Awards.

Найбільше нагород отримали американська співачка Олівія Родріго (одна з номінацій "Найкраща співачка") і канадський репер Drake (перемога в номінації "Найкращий співак" та інші). Також нагороду отримали The Kid LAROI & Justin Bieber за пісню "Stay", яка стала найбільш популярною на стримінгових платформах.

Переможці в головних номінаціях:

За внесок у музику - Mary J. Blige

Найкращий артист - Drake

Нова зірка - Olivia Rodrigo

Найкраща співачка - Olivia Rodrigo

Найкращий співак - Drake

Найкраща група - BTS

Найкращий R&B-виконавець - Doja Cat

Найкращий реп-виконавець - Drake

Найкращий рок-виконавець - Glass Animals

R&B-альбом - Doja Cat, Planet Her

Реп-альбом - Drake, Certified Lover Boy

Рок-альбом - Twenty one pilots, Scaled and Icy

Танцювальний альбом - Illenium, Fallen Embers

Пісня, яку найбільше прослухали на стримінгових платформах - The Kid LAROI & Justin Bieber, "Stay"

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