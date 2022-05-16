15 травня 2022 року відбулася церемонія вручення музичної премії Billboard Music Awards.
Найбільше нагород отримали американська співачка Олівія Родріго (одна з номінацій "Найкраща співачка") і канадський репер Drake (перемога в номінації "Найкращий співак" та інші). Також нагороду отримали The Kid LAROI & Justin Bieber за пісню "Stay", яка стала найбільш популярною на стримінгових платформах.
Переможці в головних номінаціях:
- За внесок у музику - Mary J. Blige
- Найкращий артист - Drake
- Нова зірка - Olivia Rodrigo
- Найкраща співачка - Olivia Rodrigo
- Найкращий співак - Drake
- Найкраща група - BTS
- Найкращий R&B-виконавець - Doja Cat
- Найкращий реп-виконавець - Drake
- Найкращий рок-виконавець - Glass Animals
- R&B-альбом - Doja Cat, Planet Her
- Реп-альбом - Drake, Certified Lover Boy
- Рок-альбом - Twenty one pilots, Scaled and Icy
- Танцювальний альбом - Illenium, Fallen Embers
- Пісня, яку найбільше прослухали на стримінгових платформах - The Kid LAROI & Justin Bieber, "Stay"
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