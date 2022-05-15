Переможці Євробачення 2022 попередили, що ці кадри не для слабкодухих.

Тріумфатори Євробачення 2022 Kalush Orchestra випустили емоційний кліп на переможну пісню Stefania.

Відео з'явилося у Youtube.

Гурт зняв кліп на руїнах українських міст Буча, Гостомель, Ірпінь та інших, які знищила російська орда. Соліст Kalush Orchestra Олег Псюк розповів, що спочатку присвятив пісню мамі, але війна повністю змінила її сенс. Глибину переможної пісні музиканти відобразили в кліпі.

"Ми цей кліп знімали в Бучі, Ірпені і Гостомелі - кадри не для слабкодухих, б'є дуже глибоко і боляче!" – прокоментували прем'єру учасники гурту.

Як повідомляв УНІАН, цього року на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення-2022 перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra. Ще в першому півфіналі конкурсу представники нашої країни підірвали сцену, і змусили весь зал аплодувати стоячи.

Що відомо про гурт Kalush Orchestra

Це український реп-гурт, заснований у 2019 році. До гурту входять Олег Псюк - засновник і соліст, Ігор Діденчук - мультиінструменталіст і МС Кіліммен. Гурт був названий на честь Калуша, рідного міста Олега Псюка.

12 лютого 2022 року Kalush Orchestra змагалися за право представляти Україну на Євробаченні 2022 з піснею Stefania. У фіналі нацвідбору група посіла друге місце з 14 балами (6 від журі і 8 від глядачів), проте Аліна Паш, яка перемогла у відборі, відмовилася від участі в конкурсі. 22 лютого 2022 року було офіційно підтверджено участь Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

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