Серед переможців премії також слід виділити Біллі Айліш, Дуа Ліпу та Wolf Alice.

Увечері 8 лютого в Лондоні відбулася церемонія вручення головної британської музичної премії Brit Awards-2022.

Захід пройшов у найвідомішому концертному залі столиці Великобританії O2 Arena та зібрав безліч зірок світового рівня.

Варто відзначити, що організатори відмовилися від гендерного поділу категорій. Відтепер музикантам присуджують звання "артист року" без чоловічих та жіночих номінацій.

Адель-тріумфатор Brit Awards-2022

Справжнім тріумфатором Brit Awards-2022 стала Адель. Вона виграла головні нагороди: співачку визнали артистом року, її першу за шість років платівку "30" – альбомом року, а відкриває сингл з неї "Easy on me" – піснею року.

Таким чином, Адель вийшла на друге місце у списку найтитулованіших артистів в історії Brit Awards. На її рахунку в цілому 12 нагород. Більше тільки у Роббі Вільямса (13 премій).

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Найкращий альбом – Адель, "30"

Найкращий артист – Адель

Найкраща пісня – Адель, "Easy On Me"

Найкраща гурт – Wolf Alice

Найкращий поп або R&B артист – Дуа Ліпа

Найкращий новий артист – Little Simz

Найкраще рок або альтернативне виконання – Сем Фендер

Найкраще хіп-хоп, грайм або реп виконання – Dave

Найкраще танцювальне виконання – Беккі Хілл

Найкраща зарубіжна пісня – "Good For You" Олівія Родріго

Найкращий зарубіжний артист – Біллі Айліш

Найкраща Зарубіжна гурт – Silk Sonic

Найкращий автор пісень – Ед Ширан.

Нагадаємо, 14 травня відбудеться фінал європейського пісенного конкурсу "Євробачення-2022", на цей час рейтинг букмекерів очолює Італія.

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