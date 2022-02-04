Реюніон групи стався в 2018-му році.

Британська жіноча поп-група Spice Girls розпалася через чотири роки після возз'єднання.

Як повідомляє таблоїд The Sun з посиланням на свої джерела, група розпалася через спалах коронавірусу.

"Все йшло блискуче, але Сovid вбив імпульс. На порядку денному нічого немає, і вони зосереджені на своїх справах", - йдеться в повідомленні.

Реюніон групи стався в 2018-му, кульмінацією якого стали аншлагові концерти на стадіоні Уемблі, попри відсутність однієї з учасниць - Вікторії Бекхем.

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Spice Girls утворилися в 1994 році. До складу групи увійшли Мелані Браун, Вікторія Адамс (зараз Бекхем), Емма Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холліуелл. У 2001 році кожна зі співачок почала сольну кар'єру, група розпалася.

Нагадаємо, переможці "Євробачення-2021" Måneskin прийняли рішення перенести всі концерти, заплановані на 2022 рік, через пандемію коронавірусу.

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