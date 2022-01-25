Виступи на шоу під відкритим небом і фестивалях поки що залишаються в силі.

Переможці "Євробачення-2021" Måneskin прийняли рішення перенести всі концерти, заплановані на 2022 рік, через пандемію коронавірусу.

Про це італійська рок-група повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт, хлопці, нам дуже шкода, але змушені повідомити, що нам доведеться відкласти всі тури 2022 року по Європі і ArenasTour в Італії через ситуацію з Covid-19. Нам дуже шкода", - йдеться в пості.

Причиною стали карантинні вимоги, які вводять країни на тлі погіршення ситуації з пандемією, і не всі концертні зали зможуть їм відповідати.

Читайте такожВ афіші концерту гурту Måneskin у Києві розгледіли" зраду " (фото)"Ми не можемо гарантувати проведення всіх концертів, тому що в кожній країні є свої правила, і ми, звичайно ж, повинні їх дотримуватися, тому що ми повинні давати наші концерти в цілковитій безпеці для всіх", - зазначають музиканти.

У групі сподіваються, що знатимуть нові дати виступів не пізніше 1 березня 2022 року. Також музиканти подякували фанатам за підтримку і терпіння.

"Всі шоу під відкритим небом, включаючи Circo Massimo, Arena di Verona, Lignano Sabbiadoro і фестивалі, все ще підтверджені. Будь ласка, знайдіть всю необхідну інформацію в наших історіях. Спасибі вам всім", - додали в групі.

Нагадаємо, раніше Måneskin випустили кліп на першу після Євробачення пісню MAMMAMIA.

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