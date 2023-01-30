Композиція отримала назву "My sister's crown". Саме з нею артисти виступатимуть на місцевому Нацвідборі на Євробачення-2023.

Чеська група Vesna, яка хоче брати участь в Євробаченні-2023, випустила потужну антивоєнну пісню. Композиція отримала назву "My sister's crown". З нею артисти братимуть участь у місцевому Нацвідборі.

У коментарях під кліпом на YouTube групі вже пророкують перемогу на відборі. Цікаво, що в пісні є слова англійською, чеською та українською мовами. Під метафорами прихований заклик припинити війну в Україні.

"Сестро красива, ой ти сильна, хоробра, єдина, корона твоя", - співають в пісні українською мовою.

Коментатори вже бурхливо відреагували на цю пісню. Багато пишуть, що сподіваються на перемогу групи Vesna в Нацвідборі, а також на перемогу Чехії в Євробаченні.

Реакція соцмереж

"Дякую за таку пісню! Це дуже сильно!"

"Хочу, щоб вони представили Чехію на Євробаченні! Вони переможуть!"

"Це найкращий варіант!"

"Крута пісня з народними мотивами!"

Скандал довкола пісні

Навколо композиції вже спалахнув скандал, оскільки одна з учасниць групи – росіянка. Звати її Олеся Очеповська. Судячи з її профілю в Instagram, вона не підтримує війну.

Деяких слухачів обурив мотив "сестринства", а також те, що герої кліпу мають вигляд російських матрьошок.

Vesna - My sister's crown - кліп

Євробачення-2023: що відомо

Найпрестижніший музичний конкурс проведуть у Ліверпулі 13 травня. Таке рішення прийняв Європейський мовник EBU у зв'язку з тим, що ситуація в Україні не дозволяє безпечно організувати захід.

Відомо, що Україну на конкурсі представить група TVORCHI з піснею "Heart of Steel". Під час Нацвідбору журі поставили їм 9 балів з 10 можливих, а глядачі віддали 10 балів з 10.

Нагадаємо, у росіян "підгорає" через участь України в Євробаченні.

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