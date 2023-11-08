Вони грали закохану пару.

Анна Трінчер і Вася Демчук презентували кліп на спільну пісню "Цілуй". Головний посил цього синглу - донести людям те, що кохати потрібно тут і зараз.

Як говорили самі артисти, "Цілуй" – це пісня про шалене захоплення, яке збиває з ніг. Бажання відчути смак губ одне одного настільки сильне і всеосяжне, що змушує забути весь навколишній світ.

У кадрі Трінчер постала в дуже спокусливому образі. Демчук був не менш гарячим. Вони взаємодіяли, торкалися одне одного, грали закохану пару.

Сюжет кліпу розгортається в ресторані, де між головними героями раптово виникає особлива хімія. У ролі спокусливої красуні-офіціантки - співачка Анна Трінчер, а загадковим незнайомцем виступив артист Демчук. Удвох вони як зачаровані потрапляють в іншу реальність, де, крім них, не існує нікого навколо.

"Наша відеоробота тільки доводить те, що крхання неможливе без перших секунд пристрасті і флірту. "Цілуй" - про те ж бажання, яке знаходиться всередині кожної людини, але відкривається тільки при зустрічі того самого, справжнього кохання", - говорить Трінчер.

Як відреагували користувачі мережі

"Ура, ура"

"Дякую за якісний український контент"

"Боже, як же це гаряче"

"Що ви зі мною робите? Це просто захоплення, мурашки шкірою"

"Вау, мегакруто і сексуально"

Нагадаємо, раніше Трінчер підпалила мережу, показавши голий "персик" у новій сексуальній фотосесії.

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