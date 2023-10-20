Вона знялася в новій фотосесії, приуроченій виходу спільного треку з Демчуком.

Артисти Анна Трінчер і Вася Демчук випустили спільну пісню "Цілуй". У фотосесії, приуроченій релізу треку, вони з'явилися в обіймах одне одного.

"Цілуй" - це пісня про шалене захоплення, яке збиває з ніг. Бажання відчути смак губ одне одного настільки сильне і всеосяжне, що змушує забути весь навколишній світ.

"Для мене "Цілуй" – це вибухова суміш емоцій, яка потрапляє в кожну клітинку. Цій пісні неможливо не підспівувати, під неї хочеться танцювати і закохуватися. Вона про ті ж пристрасні стосунки, коли у вас все тільки-тільки починається", - говорить Трінчер.

Вперше артисти виконали трек "Цілуй" наживо до офіційної прем'єри: тисячі глядачів у залі гаряче підтримали лайв-прем'єру оваціями, а відео з виступом завірусилося в мережі і набрало понад 100 тисяч переглядів.

"Ми не очікували, що отримаємо настільки багато крутих відгуків після виступу, мені обірвали директ з питаннями: коли вийде пісня, тому я щасливий нарешті її презентувати. Ми творили з Анею в синергії і творчій любові, я сподіваюся, що кожен, хто послухає наш трек, це відчує. Для мене "Цілуй" – це пісня про той особливий момент, коли я дивлюся в очі дівчині, щоб зрозуміти, чи хочу спробувати на смак її губи. Це пісня про пристрасть, що виникає між чоловіком і жінкою в одну секунду і яку неможливо погасити", - додав Демчук.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва "розірвала" всіх новим кліпом "На самоті".

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