Композиція вийшла дуже зворушливою.

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила кліп на пісню "Щоб не було", написану спільно з Михайлом Кацуріним.

У кадрі Надя стоїть біля мікрофона і співає чуттєву пісню, а Михайло грає на гітарі.

"2022 рік був складним і бурхливим для кожного українця. Для нас з Мішею найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття і музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль і віру один в одного", – написала Дорофєєва.

Реакція мережі на пісню "Щоб не було"

"Дуже гарна пісня. Українською взагалі пожежа"

"Дякую, що робите такі сучасні пісні"

"Дуже класний і душевний хіт"

"Надю, спасибі за цю пісню. Дякуємо, що поділилися з усіма нами радістю цих стосунків. Твої очі нарешті засвітилися іншим світлом, якого я давно не бачив, і я дуже радий за тебе і Мішу"

Стосунки Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна

Після того, як Надя Дорофєєва і Володимир Дантес і Михайло Кацурін і Даша Кацуріна заявили про розлучення, Надю побачили в обіймах Михайла, але пара не коментувала свій союз. Про стосунки вони зважилися повідомити тільки влітку. Відомо, що зараз пара живе разом.

Раніше УНІАН повідомляв, що кліп Дорофєєвої "У твоїй душі" розбиває серця шанувальників вщент.

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