Пісня "Чи ти чув" і кліп на неї довели шанувальників до сліз.

Відомий український гурт "Друга Ріка" випустив пісню "Чи ти почув", яку присвятив жителям Маріуполя і заручникам на заводі "Азовсталь".

Зворушливий кліп опублікували на платформі YouTube.

За словами музикантів, важливо продовжувати боротися, хапатися за кожну мить, відчувати її і проживати серцем.

"Росіяни несуть смерть і горе, але ми повинні триматися, адже боремося заради світлого майбутнього. Їм не знищити нашу жагу до життя. Наша пісня закликає бачити прекрасне в повсякденному, підказує, звідки брати натхнення, і сили рухатися далі. Вона про те, на що чекають сотні полонених як військових, так і цивільних, яких ми повинні повернути, щоб вони знову могли бачити, чути, жити..." – зазначив фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Кадри для кліпу були взяті з короткометражного фільму a lifetime older, знятого в 2019 році Гео Леросом.

"Емоції, які відчуває головний герой, є маренням пораненого бійця. Він згадує найкращі події зі свого минулого, кохану жінку, улюблену роботу і з останніх сил бореться за життя", - вказується під відео.

Композиція дуже зворушила користувачів мережі і деяких навіть змусила плакати.

Нагадаємо, раніше лідер "Димної суміші" Саша Чемеров створив унікальний кліп на позичений у бійців полку "Азов" тепловізор. Відео було знято для нового треку "Замість мене".

Вас також можуть зацікавити новини: